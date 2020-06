Bestuursvoorzitter zegt Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) gedag

Onder Anthonio’s leiding heeft VNN veel werk gemaakt van kwaliteitsontwikkeling en verbreding en versterking van samenwerkingsverbanden, zoals het Tjaarde Beraa van ggz-instellingen in Noord-Nederland. “Wat hebben we samen veel kunnen bereiken”, blikt Anthonio terug. “Je moet een beetje geluk hebben, die ruimte die er is zien en naar je toe halen, maar je doet het vooral samen. Het ging ook met vallen en opstaan. Maar de lijn, de positieve ontwikkeling van de organisatie hebben we consequent vast weten te houden.”

Inzet

Zijn inzet voor de doelgroep van de verslavingszorg is ook zichtbaar in artikelen en boeken, zoals “Samen Soep Maken” en “Noordwaarts”, alsook bij het opzetten van een Noodhulp Fonds. Als socioloog legde hij daarnaast in zijn part time lectoraat en hoogleraarschap aan de NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen geregeld de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk binnen VNN.

Lectoraat

Anthonio heeft bovendien bijgedragen aan het instellen van het Lectoraat, Verslavingskunde en Forensische Zorg aan de Hanze Hogeschool. Tevens heeft hij diverse landelijke rollen vervult zoals mede oprichter van Verslavingskunde Nederland (VKN), is hij voorzitter van het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) geweest, lid van het bestuur van de SVG Verslavingsreclassering en voorzitter van het Waarden Netwerk Verslaving & Leefstijl bij VKN/Ggz Nederland. Anthonio zal de komende tijd nog actief betrokken blijven bij het Nieuw Hoog Hullen Fonds, waar het Noodhulp Fonds is ondergebracht en bijdragen aan de oprichting van een bijzondere leerstoel ‘Verslavingskunde en Leefstijl’ voor een bijzonder hoogleraar.