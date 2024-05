Betaaltitel voor darmecho in plaats van coloscopie in Diakonessenhuis

Patiënten met de chronische darmziektes Ziekte van Crohn en Colitis Ulcera kunnen vanaf nu in het Diakonessenhuis met een darmecho worden geholpen. Daarmee zijn kijkonderzoeken in de darmen niet langer nodig. Een darmecho is een patiëntvriendelijker onderzoek vergeleken met het kijkonderzoek (coloscopie).

Omdat nog maar weinig Nederlandse maag-, darm- en leverartsen zijn opgeleid om darmecho’s te kunnen maken, was er nog geen vergoeding voor. Nu deze zorg wel vergoed gaat worden, kan het Diakonessenhuis de komende maanden niet alleen haar eigen patiënten een darmecho aanbieden, maar ook samen met andere ziekenhuizen meer artsen gaan opleiden.

Betaaltitel

Met een darmecho is binnen een halfuur duidelijk of er darmontstekingen zijn. Het Diakonessenhuis bood deze nieuwe werkwijze al langer aan. Samen met verzekeraar Coöperatie VGZ heeft het ziekenhuis bij de NZa een betaaltitel voor deze werkwijze aangevraagd.

De NZa heeft nu een officiële betaaltitel vastgesteld waarmee het ziekenhuis deze zorg kan declareren bij de zorgverzekeraar. Naar verwachting zullen de afspraken met de andere zorgverzekeraars snel volgen. Het Diakonessenhuis is het eerste algemene ziekenhuis dat deze patiëntvriendelijkere methode structureel kan aanbieden.

Het doel is dat het uiteindelijk in elk ziekenhuis mogelijk wordt om de controles te doen met darmechografie. Een coloscopie blijft wel nodig om de allereerste keer de diagnose Crohn of Colitis Ulcerosa te stellen.

Minder belastend

Charlotte Peters, MDL-arts: “Met een echo kun je heel gemakkelijk de darmwanddikte en daarmee de mate en locatie van ontstekingen bepalen. Als we zo’n zogenaamde ‘opvlamming’ op tijd ontdekken en behandelen, leidt dit tot betere kwaliteit van leven voor mensen met een chronische darmontsteking. We kunnen de ziekte beter onder controle houden en op tijd ingrijpen bij een opvlamming.”

Stephanie Daleweij, innovatiemanager bij VGZ: “De darmecho is een fantastisch patiëntvriendelijk alternatief voor de coloscopie om de opvlamming van chronische darmziektes vast te stellen. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit op termijn zorgt voor prettigere en betere zorg voor alle patiënten die op jaarbasis onderzoeken en controles ondergaan. We zijn dan ook blij dat we hieraan kunnen bijdragen voor de verzekerden van VGZ.”