Betere digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en SEH in regio Rotterdam

De zorgaanbieders in Rotterdam-Rijnmond en hun leveranciers ChipSoft en Topicus zijn de eerste koplopers van Met spoed beschikbaar. Dit zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die samen met hun ICT-leveranciers aan de slag gaan om digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen tot stand te brengen.

Iris Keessen, programmamanager van ROAZ Zuidwest-Nederland: “De acute ketenpartners in onze regio hadden een sterke behoefte om efficiënter met elkaar samen te werken door digitale gegevensuitwisseling rond de zorg van patiënten met een acute zorgvraag. Een aantal van hen was al gestart met de digitale vooraankondiging en overdracht van de ambulance naar de SEH’s. De oproep van het programma Met spoed beschikbaar om met een vernieuwde overdracht te gaan werken past perfect bij de regionale behoefte! Onder leiding van een eigen regionale projectleider en ondersteuning vanuit Met spoed beschikbaar gaan we gezamenlijk met de ketenpartners en ICT-leveranciers voortvarend aan de slag om ideeën om te zetten naar praktische oplossingen en zo een versnelling in de onderlinge digitale informatieoverdracht te verwezenlijken. Centraal hierin staat uiteraard het doel om de zorg voor de patiënt nog beter te ondersteunen.”

Digitale terugkoppeling

Ambulanceverpleegkundigen kunnen met de vernieuwde overdracht op een gestructureerde manier meer relevante informatie over de patiënt vastleggen. Dat moet zorgen voor een efficiëntere vooraankondiging en overdracht aan de SEH. Zo zijn de SEH-medewerkers beter voorbereid en kunnen zij sneller de juiste zorg verlenen aan de binnenkomende patiënt.

Nieuw in de samenwerking tussen de Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en de drie ziekenhuizen is een digitale terugkoppeling van de SEH’s naar de ambulance over de verleende zorg in de ambulance. De SEH stuurt digitaal bepaalde gegevens terug, zoals de in het ziekenhuis gestelde diagnose. Kwam bijvoorbeeld de werkdiagnose van de ambulancezorgprofessionals overeen met de gestelde diagnose op de SEH? Het antwoord op deze vraag wordt door de ambulanceverpleegkundigen gebruikt om de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren en de patiëntveiligheid te vergroten.

Andere ziekenhuizen

Nienke Huijbregts, manager van ROAZ Zuidwest-Nederland: “Het mooie is dat het echt een regionale samenwerking is. Het IJsselland Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC gaan nu aan de slag met het project, maar we betrekken meteen alle ziekenhuizen in onze regio bij de werkafspraken die we in het project met de Ambulancevoorzieningen maken over de nieuwe manier van samenwerken. Zo doen we het met en voor elkaar en kijken we alvast vooruit naar een brede regionale uitrol van de digitale gegevensuitwisseling van de ambulance naar SEH en terug. Andere ziekenhuizen staan te trappelen om ook te beginnen. Naast dit project heeft onze regio hoge ambities om ook de gegevensuitwisseling tussen de Meldkamer en Huisartsenposten te versnellen.”

De opgedane ervaringen worden gebruikt om de uitwisseling ook bij andere zorgaanbieders door heel Nederland uit te rollen.