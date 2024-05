Betere mondzorg voorlichting voor kwetsbare groepen met praatplaat

Zorgverleners die voorlichting geven over mondzorg aan laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of migranten kunnen daarbij vanaf nu gebruik maken van een ‘praatplaat’. Daarop staan eenvoudige beelden over het verzorgen en behandelen van de tanden en kiezen van kinderen. Dit helpt patiënten en cliënten om de informatie beter te onthouden.

De plaat is bedoeld voor zorgverleners en welzijnswerkers, bijvoorbeeld in consultatiebureaus, huisartsenzorg, mondzorg en organisaties in het sociaal domein. De praatplaat is een initiatief van tandartsenvereniging KNMT. De vereniging wil met laagdrempelige voorlichtingsmaterialen verschillen op het vlak van mondgezondheid te verkleinen.

Praatplaat

Op de praatplaat wordt informatie over de mond en de tandarts visueel weergegeven door eenvoudig te begrijpen plaatjes met korte onderschriften. Aan de hand van de plaatjes kunnen zij het gesprek aangaan met hun patiënten of cliënten over goede mondverzorging en behandelingen bij de tandarts.

Tandarts bezoek

Er zijn in Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen laaggeletterd en een kwart van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Ze behoren meestal tot de groep met een lagere sociaaleconomische status. En van die groep is bekend dat ze vaker een slechtere mondgezondheid ervaren, vaker een kunstgebit hebben en minder vaak een tandarts bezoeken.