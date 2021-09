Beweeghuis brengt specialist en beweegcoach bij elkaar

In Maastricht is op 23 september het Beweeghuis geopend: een zorgnetwerk voor mensen met beweegklachten. Medisch specialisten van het Maastricht UMC+, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches werken samen, grotendeels in de regio, buiten het ziekenhuis.

Bewegingsapparaat

Hoogleraar Lodewijk van Rhijn is orthopedisch chirurg in het Maastricht UMC+ en directeur van het Centrum voor Bewegen in Maastricht. “Klachten van het bewegingsapparaat komen veel voor en zijn vaak chronisch. Momenteel hebben al 1,4 miljoen mensen in ons land last van artrose, staat het bewegingsapparaat in de top drie van redenen voor een huisartsenbezoek en zijn diezelfde klachten een belangrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Dat aantal zal verdubbeld zijn in 2040. Er ligt dus een aanzienlijke maatschappelijke opgave om onze zorg anders in te richten.”

Buiten

Die zorg hoeft echter niet altijd in het academisch ziekenhuis plaats te vinden. Van Rhijn: “Veel beweegzorg kan in de 1e, 1,5e en 2e lijn doelmatiger en beter georganiseerd worden.”

Partners

De samenwerkingspartners van het Beweeghuis zijn: Maastricht UMC+, ZIO, RHZ Heuvelland, Fy’net en Maastricht Sport.

Doorverwijzen

Patiënten kunnen kosteloos deelnemen aan een beweegprogramma van Maastricht Sport. Indien nodig worden ze doorverwezen naar een van de twee Stadspoli’s in Maastricht, waar alle beweegzorg is geconcentreerd in themaspreekuren van specialisten van het Maastricht UMC+. Zoals het knie-, rug- of schouderspreekuur.

Minder opereren

Ook hier is een traject zonder ingrijpende operaties het uitgangspunt. Blijkt een ingreep uiteindelijk toch noodzakelijk, dan kunnen patiënten snel geopereerd worden op locaties van het MUMC+. Een optimale voorbereiding op de ingreep en de herstelperiode daarna zorgt ervoor dat ze zo snel als mogelijk weer hun dagelijks leven kunnen oppakken.

Transmurale academie

Een onderdeel van het Beweeghuis is de Beweeghuis Academie. Een “unieke transmurale” samenwerking, waarbij voor het eerst structureel onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van diagnostiek en behandelingen in de hele behandelketen. Alle gegevens worden vertaald naar nieuwe innovaties en periodiek gedeeld met alle betrokkenen binnen het Beweeghuis. Van specialist, huisarts, fysiotherapeut tot beweegcoach. Hierdoor krijgt de patiënt altijd beweegzorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.