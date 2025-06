Bewoners zorggroep mogelijk ook mishandeld door medewerkers

Eerder werd al duidelijk dat zes medewerkers van De Akker zijn ontslagen omdat ze beelden van cliënten deelden in een besloten WhatsApp-groep. De aanklacht van mishandeling is nieuw.

Geestelijk vermogen

Om wat voor mishandeling het gaat, wil de zorggroep niet zeggen. “In het belang van een mogelijk strafrechtelijk onderzoek kunnen we geen mededelingen doen over de aard en omvang van de aangifte”, laat een woordvoerder schriftelijk weten. “Op 22 mei hebben we een meldpunt geopend voor de situatie op onze locatie in Bodegraven. Daarop zijn enkele reacties binnengekomen die we verder willen onderzoeken.” In de woongroep op De Akker in Bodegraven wonen volwassenen met het geestelijke vermogen van kinderen tussen de nul en drie jaar. (ANP)