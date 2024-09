Bezuinigingen ouderenzorg uitgesteld

Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van VWS voor 2025, schrijft NRC.

Meerjarige contracten

Het gaat onder meer om het plan om zorgaanbieders en zorgkantoren meerjarige contracten met strakke financiële afspraken te laten afsluiten (dat zou goedkoper moeten zijn). En om het loslaten van de verplichte norm van twee verzorgenden op acht bewoners in verpleeghuizen (zodat minder salaris hoeft te worden betaald).

Oud-minister Helder (Zorg, VVD) schreef in juni in een brief aan de Tweede Kamer al dat ze de bezuinigingen voor volgend jaar wilde schrappen, maar dat het nieuwe kabinet daar maar geld voor moest zoeken. Dat is nu dus gelukt. Voor de jaren daarna staan de bezuinigingen nog wel gewoon ingepland.

Wet langdurige zorg

Bij de bezuinigingen gaat het om uitgaven die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz), die bedoeld is voor mensen die blijvend en intensief zorg nodig hebben. Dat zijn vooral ouderen: zo’n 123.000 van hen wonen in een verpleeghuis, 73.000 krijgen thuis intensieve zorg, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Actiz. Van de thuiswonenden staan er bijna 24.000 op een wachtlijst voor het verpleeghuis. Verder gaat het in de Wlz om mensen met een beperking en mensen met een psychische aandoening die intensieve zorg nodig hebben.