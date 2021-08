Bij coronagolf herfst hebben ziekenhuizen minder IC-personeel

Dit blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs veertien ziekenhuizen. Bij enkele ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar meer verpleegkundigen vertrokken dan erbij zijn gekomen. Veel ziekenhuizen kampen met tekorten van enkele tot tientallen IC-verpleegkundigen.

Amsterdam UMC

Zo krijgt het Amsterdam UMC zo’n twintig fulltimeplekken niet ingevuld, kampt de Noordwest Ziekenhuisgroep met een tekort van ongeveer tien voltijdmedewerkers en heeft het Medisch Spectrum Twente ongeveer tien vacatures.

In de praktijk betekent dit dat ziekenhuizen inleveren op het aantal beschikbare IC-bedden. Zo heeft het UMCG nu drie bedden minder dan vorig jaar rond deze tijd. Dit komt bovenop het bestaande tekort: in totaal zijn er acht bedden minder beschikbaar dan het ziekenhuis had gewild. (ANP)

Lees ook: Grootste stijging aantal zorgvacatures in ruim twintig jaar