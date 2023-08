Bijna één op de tien Nederlanders zegt te bezuinigen op zorg

Als gevolg van de gestegen kosten voor levensonderhoud zegt een groot deel van de Nederlanders op één of meerdere posten te moeten bezuinigen of te verwachten dit te moeten doen, meldt Nivel op basis van een enquete. Hoewel zorg niet het eerste lijkt waarop wordt bezuinigd, gaf zo’n één op de tien mensen (8 procent) aan dit wel te doen; onder andere door zorg uit te stellen.

Ook brachten ze minder vaak een bezoek aan de tandarts, fysiotherapeut of huisarts. Eén op de twintig mensen gaf bovendien aan problemen te hebben met het betalen van de zorgverzekeringspremie.

Steeds meer mensen hebben door de inflatie en energiecrisis moeite om rond te komen. In november 2022 is daarom met behulp van een vragenlijst onder 660 leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg onderzocht in hoeverre mensen aangeven te moeten bezuinigen op zorg of moeite hebben met het betalen van hun zorgpremie als gevolg van de gestegen kosten.

Energie

Het vaakst werd bezuinigd op energie (55%), een bezoek aan een restaurant of café (48%) en boodschappen (46%). Twee op de tien mensen (21%) bezuinigt niet en bijna één op de tien mensen (8%) gaf aan te bezuinigen op zorg. Dit deden ze onder andere door zorg uit te stellen. Ook gingen ze minder vaak naar de tandarts, fysiotherapeut of huisarts. Besparen op zorg kan zorgelijk zijn. Uit eerder onderzoek van het Nivel blijkt dat dit volgens een deel van de mensen negatieve gevolgen had voor hun gezondheid.