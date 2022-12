Bijzondere Zorg Midden-Nederland vraagt eigen faillissement aan

Bijzondere Zorg Midden Nederland (BZMN) heeft zelf faillissement aangevraagd. Het bedrijf zag het aantal medewerkers zo snel afnemen in de laatste maanden dat continuering van de zorgverlening niet mogelijk was.

BZMN verleent zorg aan ongeveer 150 cliënten in de regio Utrecht. De organisaties begeleidt onder andere adolescenten bij het wonen, het vinden van een baan of sociaal netwerk.

Personeelsbehoefte

BZMN zegt dat de curator de afgelopen dagen intensief overleg heeft gevoerd met gemeenten, het zorgkantoor en een andere zorginstelling die gekwalificeerd personeel heeft om in de personeelsbehoefte van BZMN te voorzien. “Dat overleg is constructief verlopen en heeft vanmiddag geresulteerd in een oplossing voor de periode tot 1 april 2023, waardoor de zorgverlening tot die datum gewaarborgd is.”

Duidelijkheid

Mogelijk wil die zorginstelling de zorg verder continueren, maar dan moet er eerst duidelijkheid zijn over de indicatiestelling en de financiën van BZMN, vertelt de curator aan het AD. Zo is er nog een claim van 1,7 miljoen euro om subsidies terug te vorderen. Al langer werden vraagtekens bij de organisatie gezet. Zo kwam BZMN in beeld van Follow the Money door de relatief hoge winsten. Ook waren er ten minste voor een periode geen toezichthouders en keerde oprichter Marieke Blok zich een salaris uit dat 30.000 euro boven de norm zat.