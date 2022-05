Blaaskanker bij vrouwen vaak niet herkend

Vrouwen met blaaskanker komen te vaak in een laat stadium bij de specialist omdat hun klachten zijn aangezien voor chronische blaasontsteking. Dat zeggen urologen Tahlita Zuiverloon en Joost Boormans van het Erasmus MC Kanker Instituut. Zij pleiten tijdens de Blaaskanker Awareness Maand in mei voor meer awareness.

Met zevenduizend nieuwe patiënten per jaar staat blaaskanker op nummer 5 in de top 10 van meest voorkomende kankers. Desondanks is er voor blaaskanker maar relatief weinig aandacht, aldus de urologen. Er is geen bevolkingsonderzoek, zoals naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker, en er zijn geen grote inzamelcampagnes, zoals voor alvleesklierkanker. Daarom pleiten zij voor meer aandacht voor blaaskanker.

Stoppen met roken

Rokers hebben drie keer zoveel kans op het krijgen van blaaskanker als niet-rokers. Zuiverloon en Boormans drukken iedereen daarom op het hart om te stoppen met roken, zodat minder mensen op termijn blaaskanker krijgen. Of dat het op zijn minst eerder wordt ontdekt. “Veel mensen weten wel dat roken longkanker veroorzaakt, maar bijna niemand beseft dat je er ook blaaskanker van kunt krijgen.”

De urologen werken in het Blaaskankercentrum, dat enkele jaren geleden is opgericht door het Erasmus MC Kanker Instituut. Het centrum doet veel onderzoek, want blaaskanker is een grillige ziekte waarover nog veel onduidelijk is. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Maak Kanker Kansloos campagne van de Erasmus MC Foundation – Daniel den Hoed Fonds.

Blaaskankermaand

Mei is de maand waarin aandacht wordt gevraagd voor blaaskanker. Via een projectie op het gebouw wil Erasmus MC meer awareness creëren voor de ziekte.