Blokhuis bij zorgverzekeraars: investering in preventie komt niet van de grond

Er wordt nog onvoldoende geïnvesteerd in preventie. Dat komt doordat financiële prikkels om dit te doen ontbreken. ‘Wie investeert in preventie is een dief van eigen portemonnee of – positiever uitgedrukt – helpt vooral anderen.’ Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) afgelopen donderdag op het symposium ter ere van het 25-jarig bestaan van Zorgverzekeraars Nederland.

Blokhuis wees de zorgverzekeraars op het belang van preventie. “Ruim 30 procent van de ziektelasten hangt samen met roken, ongezonde voeding, buitenmilieu, arbeidsomstandigheden, weinig bewegen en alcoholgebruik. Die laatste vergroten de kans op aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten en diabetes II. Dat is heel belastend voor mensen zelf, en doet een fors beroep op de zorg.”

Draagvlak

De staatssecretaris stelde ook dat het draagvlak voor het investeren in preventie en leefstijl in de samenleving toeneemt. Met het Nationaal Preventieakkoord als leidraad komen er in de praktijk ook steeds meer initiatieven van de grond om roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan te pakken. De zorgverzekeraars dragen hun steentje bij doordat de Gecombineerde Leefstijlinterventie nu in het basispakket zit en stoppen met roken niet meer van het eigen risico afgaat.

“Mooi signalen”, noemde Blokhuis dat. “Maar ondanks de mooie initiatieven in het land komt gezamenlijk investeren in preventie toch niet zomaar breed van de grond. De grote stimulans ontbreekt, net als de financiële prikkels. Het is nog steeds vrijblijvend. (..)”

Zorgverleners niet betaald

“Je ziet dat partijen vooral naar elkaar wijzen als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid, initiatief en financiering”, vervolgde de staatssecretaris. “Samenwerkingsverbanden tussen zorgverzekeraars, gemeenten en aanbieders lijken in de praktijk nog heel lastig te smeden. En zorgverleners worden niet betaald voor preventie.”

Samen met de ministers De Jonge (VWS) en Bruins (Medische Zorg) wil Blokhuis deze zomer met een contourennota komen voor de toekomst van de gezondheidszorg. “Wat mij betreft moeten we een omslag maken. Niet ziekte en schade als uitgangspunt, maar gezondheidspotentieel en preventie.”

Collectieve preventie

Volgens de staatsecretaris moet daarbij worden gekeken naar de bekostiging van preventie. “Hoe maken we investeren in preventie gemakkelijker? En hoe zorgen we voor structurele financiering? Wat zijn de kansen van collectieve preventie? (..) Dat er een oplossing moet komen voor de vrijblijvendheid en de financiering, dat is duidelijk. Daar moeten we het met elkaar over hebben. Daar spreken ZN, VNG en VWS elkaar binnenkort ook over. En natuurlijk zijn er gesprekken met andere veldpartijen.”