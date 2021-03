Boete arts voor recept hydroxychloroquine of ivermectine

Alle beroepsgroepen voor artsen hebben onlangs afgeraden om (hydroxy)chloroquine en ivermectine te gebruiken voor het voorkomen of behandelen van corona. Dit geldt zowel voor huisartsen als medisch specialisten. “Het is bewezen dat (hydrox)chloroquine niet effectief is tegen covid-19, en kan ernstige bijwerkingen veroorzaken als hartritmestoornissen. Ook voor ivermectine is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik ter voorkoming of de behandeling van corona”, laat de IGJ weten.

Ook apothekers kunnen worden aangesproken wanneer ze deze medicijnen voor corona verstrekken. De inspectie roept apothekers op om een melding te doen bij het Meldpunt Zorg van de IGJ, als ze recepten voor deze medicijnen krijgen aangeboden en er een vermoeden bestaat dat dit voor de behandeling van corona is.