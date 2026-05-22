Nieuw ziekenhuis Goes bestand tegen overstromingen

Het nieuwe gebouw van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz) in Goes wordt zo ontworpen dat het ook bij extreme regenval of overstromingen volledig operationeel blijft.

Het gebouw komt hiertoe 2,6 meter boven NAP te liggen. Dit heeft het college van B en W verduidelijkt in het toekomstige Omgevingsplan, volgend op een advies van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), meldt PZC.

Daarnaast uitte de VRZ veiligheidsbezwaren over de geplande helikopterlandingsplaats op het ziekenhuisdak. Het college kiest er echter voor om de locatie op het dak te behouden, maar stelt voor om de bouwhoogte ter plekke aan te passen naar 21 meter.

De ingebruikname van het nieuwe Adrz staat gepland voor 2029. De nieuwbouw vormt de kern van het nog te ontwikkelen ‘Gezondheidspark Zeeland’, waar medische en maatschappelijke zorg, onderwijs, bedrijven en specifieke woonvormen worden gebundeld.

Voor de verdere ontwikkeling van deze zorgcampus en een bijbehorend masterplan vraagt het college 250.000 euro aan de gemeenteraad. Voor de aanleg van een nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg is reeds 20 miljoen euro gereserveerd. Wanneer de bouw exact begint is nog onbekend. Het ziekenhuis verwacht dit najaar meer duidelijkheid te kunnen geven over de financiering en de verdere planning.