UMCG haalt studenten uit Oeganda vanwege ebolavirus

Het UMCG heeft acht geneeskundestudenten preventief uit Oeganda gehaald vanwege de ebola-uitbraak. Er is geen sprake van besmetting.

De keuze om de studenten terug te halen, is niet zozeer ingegeven vanuit veiligheid, maar meer om ervoor te zorgen dat de studenten de gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo (DCR) en Oeganda niet belasten. Dat vertelt de persvoorlichter van het UMCG tegen RTV Noord. Het ziekenhuis waar de studenten waren in Oeganda ligt vlakbij de grens met DCR.

Belasten

Studenten mogen niet helpen als er in het ziekenhuis waar ze zijn Ebola-besmettingen opduiken. De studenten zouden de zorg ook kunnen belasten als ze ziek worden omdat ze bijvoorbeeld iets verkeerds hebben gegeten.

Check

Er gaan jaarlijks ongeveer 150 geneeskundestudenten van het UMCG naar landen met beperkte middelen. Het UMCG checkt vooraf of de landen veilig zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om de schaal en snelheid van de uitbraak in de DCR. Inmiddels zijn waarschijnlijk 600 mensen besmet met het virus.