Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

UMCG haalt studenten uit Oeganda vanwege ebolavirus

,

Het UMCG heeft acht geneeskundestudenten preventief uit Oeganda gehaald vanwege de ebola-uitbraak. Er is geen sprake van besmetting.

De keuze om de studenten terug te halen, is niet zozeer ingegeven vanuit veiligheid, maar meer om ervoor te zorgen dat de studenten de gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo (DCR) en Oeganda niet belasten. Dat vertelt de persvoorlichter van het UMCG tegen RTV Noord. Het ziekenhuis waar de studenten waren in Oeganda ligt vlakbij de grens met DCR.  

Belasten

Studenten mogen niet helpen als er in het ziekenhuis waar ze zijn Ebola-besmettingen opduiken. De studenten zouden de zorg ook kunnen belasten als ze ziek worden omdat ze bijvoorbeeld iets verkeerds hebben gegeten. 

Check

Er gaan jaarlijks ongeveer 150 geneeskundestudenten van het UMCG naar landen met beperkte middelen. Het UMCG checkt vooraf of de landen veilig zijn. 

De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om de schaal en snelheid van de uitbraak in de DCR. Inmiddels zijn waarschijnlijk 600 mensen besmet met het virus.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:14 Hartpatiënten Nederland: Cardiologen waren op de hoogte
15:05 UMCG haalt studenten uit Oeganda vanwege ebolavirus
19 mei 2026 Europese farmaceuten: patiënten wachten langer op nieuwe geneesmiddelen
19 mei 2026 AVL laat AI patiëntdata samenvatten
15 mei 2026 Diakonessenhuis sluit aan bij leefstijlproject Beter Gezond

Reader Interactions

Reacties