Bond: fysio’s dreigen er massaal de brui aan te geven

Meer dan zes van de tien eerstelijnsfysiotherapeuten, 65 procent, denkt er weleens over om met dit werk te stoppen, meldt de Fysiovakbond op basis van onderzoek onder 1330 collega’s in loondienst. Ze zijn met name ontevreden over de arbeidsvoorwaarden. Die geven ze gemiddeld met een 5,9 nog geen voldoende.

“Omdat er al twintig jaar geen cao meer voor hen is, lopen de arbeidsvoorwaarden van eerstelijnsfysio’s steeds verder uit de pas. Hun salaris ligt tussen de 35 en 42 procent lager dan collega’s die in het ziekenhuis of in de ouderenzorg werken”, constateert de bond.

Moeilijk rondkomen

Op het eerste gezicht lijken de fysio’s nog wel een redelijk salaris lijken te krijgen, aldus de bond. “Maar onder aan de streep ontstaat een inkomensplaatje waarvan het moeilijk rondkomen is. Dat komt door de uitzonderlijke, maar ook uiteenlopende arbeidsvoorwaarden. Fysiotherapeuten moeten hun eigen pensioen betalen. Ook draaien ze op voor noodzakelijke kosten voor verplichte scholing en hun kwaliteitsregistraties.” Het bruto jaarsalaris is gemiddeld iets meer dan 51.000 euro bij een voltijdsverband.

‘Rampzalige gevolgen’

Ook hoort de bond dat vakanties niet worden doorbetaald en dat collega’s salaris moeten terugbetalen als de omzet tegenvalt. Ook doen ze vaak nog werk in hun “eigen tijd”, gemiddeld 3,6 uur per week.

Voorzitter Bob van Ravensberg van de bond zegt dat al dat gevreesde vertrek “rampzalig” zou zijn. “Mensen moeten langer wachten op behandeling van een fysiotherapeut en het duurt langer voordat ze weer aan het werk kunnen. Het ontbreken van goede arbeidsvoorwaarden kan dus leiden tot grote maatschappelijke impact.”

Er zijn al langer zorgen over de uitstroom, die ook in politiek Den Haag niet onbekend is. (ANP)