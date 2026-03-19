Bond: geslaagde actie ziekenhuispersoneel in Radboudumc Nijmegen

Enkele honderden medewerkers van het Radboudumc in Nijmegen hebben donderdag actie gevoerd omdat ze niet tevreden zijn over het cao-bod van de werkgevers. Een woordvoerder van de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) sprak van “een zeer geslaagde dag”.

De actie hield in dat donderdag werd gewerkt alsof het een zondag was. Dat betekende onder meer dat er geen geplande operaties waren. Spoedeisende zorg en acute opnames gingen wel door.

Zondagsdienst

Als de cao niet verbetert, volgt eenzelfde actie volgende week donderdag in ziekenhuis Maastricht UMC+. FBZ en Artsenvakbond LAD dreigen met een landelijke zondagsdienst als de ziekenhuizen daarna niet met een hoger bod komen. Deze actie is dan in alle zeven UMC’s in Nederland op donderdag 16 april.

De medisch specialisten willen onder meer andere arbeidsvoorwaarden, zoals “een ‘normalere’ werkweek van veertig uur”. Ook klagen ze dat artsen met hogere salarissen naar verhouding minder loonsverhoging krijgen dan hun collega’s. (ANP)