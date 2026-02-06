BovenIJ bouwt twee extra poliklinische verloskamers  

BovenIJ ziekenhuis, Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-Amstelland (EVAA) en de kraamzorgorganisaties zijn gestart met de bouw van twee extra verloskamers. Hiermee geven de organisaties antwoord op het groeiende aantal poliklinische bevallingen in Amsterdam-Noord.

Het gaat om bevallingen onder verantwoording van de verloskundige. De capaciteit voor bevallingen onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog blijft in principe ongewijzigd.

Samenwerking

De uitbreiding is het resultaat van intensieve samenwerking tussen de regionale zorgpartners: eerstelijns verloskundigen verenigd in de EVAA, kraamzorgorganisaties, het BovenIJ, de andere Amsterdamse ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. De EVAA is een samenwerking van 30 verloskundigenpraktijken.

“Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking, met als doel om een comfortabele en veilige omgeving te bieden aan ouders, dichtbij huis, passend binnen de kaders van Beter Samen in Noord. Met deze samenwerking maken we de geboortezorg toegankelijker en toekomstbestendig.” – Femke Roest-Van der Weij, zorgmanager MKC, BovenIJ.