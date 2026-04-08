BovenIJ tweede ziekenhuis met chronorooster voor de nacht

Het Amsterdamse ziekenhuis BovenIJ gaat in navolging van het Jeroen Bosch Ziekenhuis starten met chronoroosteren. Met het chronorooster werken zorgverleners niet meer de volledige nacht, zodat er altijd een deel van de nacht beschikbaar is om te slapen. Hierdoor wordt het biologische ritme minder verstoord.

De pilot bij het BovenIJ start 1 september dit jaar. Ook andere ziekenhuizen hebben interesse getoond in dit alternatief voor nachtdiensten, maar de plannen zijn daar nog niet concreet. 

Eerste resultaten

Uit de eerste resultaten van onderzoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis blijkt dat veel verpleegkundigen zich beter voelen bij een chronorooster. Aan het onderzoek deden 22 IC-verpleegkundigen mee, 31 verpleegkundigen werkten volgens het gewone rooster en vormden de vergelijkingsgroep. Van de verpleegkundigen die met het chronorooster werkten was 59 procent binnen één dag hersteld. Voor de pilot gaven deelnemers aan dat ze zich twee tot drie dagen brak voelden.

Niet verplicht

In het JBZ werd het chronorooster niet verplicht opgelegd, maar als keuze aangeboden. In juli en augustus komt er op verzoek van de verpleegkundigen zelf een vervolgstudie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waarin ook de invloed van langere en zonnigere dagen wordt meegenomen. Op basis van die uitkomsten wordt besloten of en hoe het chronorooster structureel wordt ingevoerd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

