Brabant blijft zich inzetten voor speciale poli Q-koortspatiënten

De provincie Noord-Brabant blijft proberen een speciale polikliniek voor Q-koortspatiënten te krijgen. Gedeputeerde Saskia Boelema (gezondheid) vindt het belangrijk dat Q-koortspatiënten niet te ver hoeven te reizen. Door hun klachten als chronische vermoeidheid is reizen vaak een opgave.

Bijna twintig jaar na het begin van de Q-koortsuitbraak hebben nog zeker 1500 mensen in de provincie te maken met beperkingen zoals chronische vermoeidheid. Inspanningen om een expertisecentrum voor deze groep in ziekenhuis Bernhoven te krijgen, mislukten. “Het geld daarvoor is elders beland”, zegt Boelema. “In Brabant hebben we afgesproken dat we ons inzetten voor zo’n expertisecentrum. De inkt van de afspraken in het bestuursakkoord is nu twee jaar droog, maar helaas. De middelen hiervoor zijn niet in Noord-Brabant geland. En een samenwerking tussen de academische ziekenhuizen en Bernhoven is er niet.”

Logische plek

Volgens haar zou Brabant een logische plek zijn voor zo’n speciale poli. “Nergens anders zijn zoveel mensen getroffen door de Q-koorts. Ook de Nationale ombudsman noemt dit terecht een gemiste kans. We blijven ons hier onvermoeid voor inzetten, de problematiek in onze provincie is nog steeds urgent.”

Symposium

Volgens de Nationale ombudsman weten onder meer gemeenten en uitkeringsinstantie UWV te weinig van de omstandigheden van Q-koortspatiënten die door hun klachten bijvoorbeeld moesten stoppen met werken. Tijdens het Q-koortssymposium donderdag in Den Bosch komt dat aan de orde. Later dit jaar volgen nog rondetafelgesprekken met patiënten, zorgverleners, kennisinstellingen en overheden.

Geitenhouderijen

Een inventarisatie van de provincie wees eerder uit dat er in gemeenten plannen zijn om ruim 4300 nieuwe huizen te bouwen in de omgeving van bedrijven met geiten. Boelema heeft gemeenten opgeroepen om bij de keuze van woningbouwlocaties rekening te houden met de nabijheid van geitenhouderijen en gezondheidsrisico’s mee te wegen. Zij wil met hen in gesprek. “Het is niet de bedoeling dat we over vijftien jaar zeggen: dat wisten we niet.” (ANP)