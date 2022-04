Brabant onderzoekt verbeteringen voor verpleegoproepsystemen

Zo blijkt uit onderzoek naar het gebruik van verpleegoproepsystemen in de somatische zorg van samenwerkende organisaties in de ouderenzorg in Midden-Brabant, onder begeleiding van Vilans. Het project liep in vier locaties van zorgorganisaties Mijzo, Thebe en De Leyhoeve.

Zo’n verkenning naar de praktijk van het gebruik van verpleegoproepsystemen (VOS’en) is zeldzaam. De technologie wordt standaard in elk verpleeghuis gebruikt, sinds de tweede helft van de vorige eeuw. Maar terwijl iedere nieuwe technologie aan uitgebreid onderzoek wordt onderworpen, is dit dus nagenoeg niet het geval bij deze systemen.

Veel-bellers

Het onderzoek liet zien dat een klein deel van de cliënten verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de oproepen. Sommigen bellen zelfs meer dan vijf keer van het gemiddelde. Dat biedt ruimte voor betere zorg. Uit de databestanden van de VOS-systemen worden stelselmatig de veel-bellers en extra veel-bellers naar boven gehaald en ingebracht in het multidisciplinair overleg. Daar wordt gekeken of er interventies mogelijk zijn die deze cliënten kunnen helpen.

Spreekluisterverbinding

Bij meer dan een derde van de cliënten bleek één spreekluisterverbinding in een wandunit niet afdoende bruikbaar. Er wordt nu gekeken of een pols-halszender met een ingebouwde spreekluisterverbinding misschien beter bruikbaar is bij deze cliënten.

Zorgdomotica

Bij sommige locaties is er duidelijk sprake van meldingsdruk die wordt veroorzaakt door de inzet van sensortechnologie bij bewoners met dementie. De aanbeveling is om de eerste generatie zorgdomotica te vervangen door die van de derde generatie, in de vorm van een netwerk verspreidt door de kamer of het appartement met daarbij interpreterende software. Dat biedt bewezen tijdsbesparing.