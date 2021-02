Brabantse ziekenhuizen pionieren met thuisbehandeling MS

Mensen met multiple sclerose (MS) hoeven voortaan niet of nauwelijks meer naar het ziekenhuis als ze een zogenoemde terugval krijgen in hun ziekteproces. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg maken capsules met 100 mg methylprednisolon. Die zijn speciaal voor deze mensen bedoeld. Tot nog toe moesten ze dit middel in het ziekenhuis via de aderen krijgen toegediend, maar de nieuwe capsules kunnen ze gewoon thuis slikken.

Dat meldt het Catharina Ziekenhuis. De meeste mensen met MS hebben een ziektebeloop waarbij een terugval (ook wel relapse of schub genoemd) wordt afgewisseld met periodes van herstel, legt het hospitaal uit. “Bij een forse verergering wordt vaak een behandeling gegeven met methylprednisolon op de dagbehandeling van het ziekenhuis. Dit gebeurt via een infuus, gedurende drie of vijf dagen.”

Zelf produceren

Tot voor kort was methylprednisolon in tablet- of capsulevorm niet verkrijgbaar in Nederland, omdat import in die vorm niet is toegestaan. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis vond via het Netwerk Zinnige Zorg van VGZ de samenwerking met de ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De productie is opgestart en de capsules kunnen waarschijnlijk snel aan alle ziekenhuisapotheken in Nederland worden geleverd.

Kostenbesparing

De zorgverzekeraars gaven volgens de ziekenhuizen hun fiat. De capsules leveren een flinke kostenbesparing op en de behandeling wordt voor de patiënten stukken minder ingrijpend. De nieuwe capsules moeten wel worden voorgeschreven door een neuroloog, om te voorkomen dat ze te snel worden gegeven door huisartsen. (ANP)