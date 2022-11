De brand die zondagavond was uitgebroken in een woonzorgcentrum in het Overijsselse Hellendoorn is onder controle, meldt een woordvoerder van de brandweer. Een bewoner is naar het ziekenhuis vervoerd vanwege het inademen van rook, acht anderen zijn ter plekke door de ambulance nagekeken. Het gehele pand moest worden ontruimd.