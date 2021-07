Brand in Zutphense St. Elisabeth-woonzorgcomplex

Interessant voor u

Nieuws Meer dan 10.000 positieve test in één etmaal Voor het eerst sinds 25 december zijn meer dan 10.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld in één dag tijd. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.345 meldingen van positieve tests. Dat is een stijging van 49 procent ten opzichte van de bijna 7000 positieve tests die het RIVM vrijdag meldde.

Nieuws Vaccinatiebeleid aangepast De tijd die zit tussen de eerste en tweede vaccinatie wordt volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de komende weken korter en "flexibel". Hoeveel tijd het gaat schelen, vermeldt de minister niet in zijn brief aan de Tweede Kamer. Jongeren geboren in 2008 kunnen nu gevaccineerd worden. Het Groene vinkje in de CoronaCheck-app komt pas twee weken na de laatste prik.

Nieuws Jacobine Geel nieuwe voorzitter College voor de Rechten van de Mens Jacobine Geel wordt de nieuwe voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Ze volgt Adriana van Dooijeweert op, die de functie sinds 2015 bekleedde. Geel geeft nu leiding aan de brancheorganisatie de Nederlandse ggz, en is ook bekend als presentatrice.

Nieuws 5 miljoen voor meer eigen regie zorg kwetsbare ouderen Ouderen moeten meer regie krijgen over de zorg die zij in hun laatste levensfase ontvangen. Daarom starten dit najaar zeven projecten in het programma 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen'. Zorginstituut Nederland verstrekt voor dit programma bijna 5 miljoen euro subsidie.