Brandwondencentrum Groningen ziet opvallende piek in brandwonden bij jonge kinderen

Sinds het begin van de zomervakantie belanden er opvallend veel jonge kinderen met brandwonden in het Brandwondencentrum Groningen. In een tijdspanne van slechts anderhalve week behandelde het centrum, onderdeel van het Martini Ziekenhuis, acht kinderen.

Het merendeel van de patiëntjes is tussen de 1 en 4 jaar oud. In alle gevallen ging het om ongelukken met hete vloeistoffen; op één dag werden zelfs vier kinderen binnengebracht. “Acht kinderen in zo’n korte tijd is veel”, zegt brandwondenarts Esther Veldman van het Brandwondencentrum Groningen. “Een ongeluk met hete thee, koffie, soep of heet water gebeurt in een paar seconden. De gevolgen kunnen groot zijn.”

Ander dagritme

Volgens het brandwondencentrum is een veranderd dagritme tijdens de vakantieperiode vaak de oorzaak van de incidenten. Gezinnen verblijven op campings of in vakantiehuisjes, waar de omgeving anders is en extra alertheid vereist is. Risicofactoren zijn onder meer onstabiele campingtafels of waterkokers met lange snoeren waaraan getrokken kan worden.

“Kinderen trekken zich op aan zo’n tafel”, zegt Veldman. “Voor je het weet, valt er hete soep, thee of koffie over een kind heen.”

Ontwikkeling gaat snel

Daarnaast speelt de motorische ontwikkeling van jonge kinderen een grote rol. Omdat zij in korte tijd leren grijpen, staan en lopen, kunnen zij plotseling bij voorwerpen die eerder buiten hun bereik lagen. “Ouders zeggen vaak: gisteren kon mijn kind nog niet bij de tafel”, zegt Veldman. “Maar de ontwikkeling gaat snel. Vandaag kan dat ineens wel.”

Waar een kop thee van zo’n 60 graden bij een volwassene doorgaans een beperkte en pijnlijke plek veroorzaakt, kan diezelfde hoeveelheid vloeistof bij een baby of peuter leiden tot zeer ernstig letsel. “De huid van jonge kinderen is dunner”, legt Veldman uit. “Ook raakt naar verhouding een groter deel van hun lichaam verbrand. Gelukkig kunnen we steeds vaker kinderen ook poliklinisch behandelen, maar soms is een opname nodig. Bij ernstige brandwonden kan het herstel langdurig zijn.”