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Digipunt geeft Maasziekenhuis inzicht in behoefte digitale ondersteuning

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Om inwoners die moeite hebben met alle apps en andere digitale zorgmiddelen te helpen, opende het Maasziekenhuis Pantein in Beugen (NB) in mei een digitaal steunpunt. Sinds de opening klopten 90 mensen aan voor hulp.

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Het Digipunt opende op 7 mei de deuren om mensen te helpen die moeite hebben met apps, e-mail en andere digitale diensten.

Steeds meer zaken in het ziekenhuis verlopen digitaal, zoals het inplannen van afspraken. Ook krijgen patiënten de mogelijkheid om uitslagen, röntgenfoto’s, mri-beelden op te vragen. Ook tussentijdse vragen van een arts aan een patiënt, bijvoorbeeld of een medicijn aanslaat, worden inmiddels steeds vaker digitaal gesteld.

De voordelen van digitalisering voor het ziekenhuis zijn legio, maar niet alle mensen zijn even digitaal vaardig om met de nieuwe communicatiemiddelen om te gaan. Het Maasziekenhuis wil nu inzicht krijgen hoe groot de groep is die hier moeite mee heeft en wat voor behoefte er is aan ondersteuning. De teller staat vooralsnog 90 in krap drie maanden. Het Maasziekenhuis behandelt jaarlijks meer dan 50.000 patiënten.

Proef Digipunt duurt tot oktober

Het Digipunt is nog een proef die loopt tot 26 oktober. Daarna wordt gekeken of, en waar mensen ondersteuning bij nodig hebben.

Overigens kunnen mensen niet voor medische vragen terecht bij het Digipunt. Daarvoor moeten ze zelf in de BeterDichtbij-app kijken of, als dat niet lukt, bellen of naar de polikliniek gaan.

Het Maasziekenhuis is zeker niet het enige ziekenhuis met een Digipunt, ook onder meer het Zuyderland Medisch Centrum en het Amsterdam UMC hebben er een.

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