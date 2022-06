Bravis 6,8 miljoen euro in de plus

Het Bravis ziekenhuis heeft in 2021 6,8 miljoen euro overgehouden, ongeveer evenveel als in de jaren ervoor, schrijft omroep Ons West Brabant. Bravis is er trots op dat het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat. Vooral doordat er door de coronacrisis extra kosten waren. Maar die zijn opgevangen met financiële regelingen van de landelijke overheid.

“Het jaar 2021 was evenals 2020 een bijzonder jaar”, laat het Bravis ziekenhuis aan de omroep weten weten. “Het combineren van het verlenen van zorg aan patiënten met en zonder covid-19 was en is een enorme uitdaging.”

Nieuwbouw

Het positieve resultaat is belangrijk voor de bouwplannen van een nieuw ziekenhuis op de Bulkenaar in Roosendaal. “De bouw start in 2026 en wordt afgerond in 2028. Dankzij het continueren van de positieve resultaten kan de nieuwbouw met vertrouwen tegemoet worden gezien”, zegt het ziekenhuis tegen Ons West Brabant.