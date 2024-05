Brede oproep aan Gilead voor meer toegankelijk hiv-middel

Meer dan driehonderd mensen, onder wie politici, gezondheidswetenschappers, activisten en beroemdheden als Gillian Anderson, Stephen Fry en Sharon Stone deden deze oproep donderdag in een brief aan topman Daniel O’Day.

Lenacapavir

De briefschrijvers noemen het medicijn Lenacapavir een “echte gamechanger” tegen hiv. Het middel is volgens hen vooral geschikt voor mensen die doorgaans zijn “uitgesloten van gezondheidszorg van hoge kwaliteit”, omdat het maar twee keer per jaar ingespoten hoeft te worden.

De briefschrijvers roepen Gilead op om ervoor te zorgen dat “mensen in het mondiale Zuiden met hiv of risico lopen op hiv, op hetzelfde moment toegang kunnen krijgen tot dit baanbrekende medicijn als mensen in het mondiale Noorden.”

Medicines Patent Pool

Gilead moet wat de briefschrijvers betreft zijn patenten delen met de Medicines Patent Pool, een internationale organisatie die wordt gesteund door de Verenigde Naties (VN). Andere farmaceuten kunnen het middel dan goedkoop produceren voor arme landen. Het medicijn van Gilead kan tegen 2030 een einde maken aan aids als bedreiging voor de volksgezondheid, aldus de brief. “Maar alleen als iedereen die er baat bij heeft, er toegang toe heeft.” Hiv is het virus dat aids veroorzaakt.

“Ongelijkheid, niet de wetenschap, is de grootste barrière in de strijd tegen aids”, zegt de Franse virologe die het hiv-virus mede heeft ontdekt, Françoise Barré-Sinoussi.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waren in totaal 39 miljoen mensen in 2022 besmet met het hiv-virus. Twee derde daarvan woonde in Afrika. In 2022 zijn 630.000 mensen overleden aan de gevolgen van aids, onder wie 380.000 mensen uit Afrika. (ANP)