Burgemeester Apeldoorn: ‘Beleid verwarde personen in woonwijken is mislukt’

Het huidige beleid om personen met verward gedrag te laten wonen in woonwijken heeft gefaald, stelt burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een interview met het AD. Heerts pleit voor een andere aanpak.

Als voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid ontvangt Heerts signalen dat de problematiek rond verwarde personen in Nederland verder toeneemt. Volgens cijfers van de politie waren er in 2024 bijna 150.000 geregistreerde incidenten, een stijging van zes procent ten opzichte van 2023.

Onacceptabel

Heerts uit scherpe kritiek op de huidige werkwijze: “De idealisten vinden dat mensen het recht hebben om terug te keren in de wijk, na een zorgbehandeling. Maar ik zie gewoon dat dat mislukt is. Het is onacceptabel dat we hier als gemeenten zo mee worstelen. Een deel van deze populatie hoort in de (gedwongen) zorg. En niet in de cel.” (ANP Mediawatch)

Reactie de Nederlandse ggz

In een reactie meldt de Nederlandse GGZ bij monde van voorzitter Ruth Peetoom: “We begrijpen de frustratie van burgemeesters, maar zien dat het overgrote deel van de mensen goed in hun eigen omgeving te behandelen is of terug kan keren in de wijk. Overlast is vooral een probleem met passende woonplekken.”

Van de meldingen over onbegrepen gedrag die bij de politie binnenkomen, is tweederde niet bekend in de zorg, aldus Peetoom. “Dat kan zijn omdat ze zorg vermijden of omdat ze de weg ernaartoe niet goed kennen. We hebben daarvoor de gemeenten, met bemoeizorg en hun meldpunten voor zorgwekkend gedrag, hard nodig.”

Vervolgens kaatst Peetoom de bal terug als ze vertelt hoe ggz-instellingen zelf woonvoorzieningen proberen te organiseren voor mensen met onbegrepen gedrag die niet in de wijk terecht kunnen: “Dat plannen via gemeenten vastlopen, levert buikpijn op in de sector. We hebben het onlangs zien gebeuren in Nijmegen en Apeldoorn. Ik begrijp dat mensen zich zorgen maken over mogelijke overlast bij woonvoorzieningen voor mensen met mentale klachten, maar we zien juist dat zij op een passende plek tot rust komen.”