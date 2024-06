Burgerbestuurder benoemd bij Samen ZoeterMeer Gezond

Het bestuur van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer is uitgebreid met burgerbestuurder Lidewij Wilms. Het is voor het eerst in Nederland dat een vertegenwoordiger van de burgers wordt benoemd in een belangrijk overlegorgaan binnen zorg en welzijn.

Samen ZoeterMeer Gezond, zoals het programma van de vereniging sinds vorige week heet, wil de zorg en welzijn voor burgers verbeteren, dicht bij huis organiseren en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden.

Inwonerparticipatie

Onder de vlag van Samen ZoeterMeer Gezond wordt samengewerkt aan de toekomst van welzijn en zorg in Zoetermeer. “Die krachtenbundeling is nodig omdat de vraag naar zorg de komende jaren enorm gaat toenemen en de bevolking snel vergrijst, terwijl er niet meer zorgpersoneel en mantelzorgers komen,” zegt voorzitter Jeroen van den Oever. “We besturen dit programma dus niet alleen met de gezamenlijke instellingen en organisaties, maar nu ook met de inwoners. Het is voor de democratisering in de zorg cruciaal dat ook de burgers met een volwaardige stem aan de bestuurstafel zitten.”

Vertegenwoordiging achterban

Van den Oever: “De betrokkenheid van inwoners groeit. Daarom vinden we het zo belangrijk om de burger een actieve rol te geven. Niet alleen om mee te denken, maar ook om mee te beslissen over de koers van het programma. Dit doen we niet alleen door een burgerbestuurder toe te voegen, maar we zorgen er ook voor dat Lidewij voldoende inwoners in haar achterban kan verzamelen. Zo wordt de stem van de burger goed vertegenwoordigd.”

Wilms vindt het belangrijk dat burgers samen met welzijns- en zorgorganisaties werken aan een gezonde stad: “Bijvoorbeeld door burgers in hun omgeving te versterken en zo zorgvragen te vooromen. Ik ben vooral een doener, geen vergadertijger. Juist vanuit dat perspectief vind ik het belangrijk om in dit bestuur te stappen.”