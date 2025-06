Haga-bestuurder heeft nieuwe functie als toezichthouder

Peter van der Meer, bestuursvoorzitter van het HagaZiekenhuis in Den Haag en Zoetermeer, is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van het Centrum voor Consultatie en Expertise ( CCE). Hij volgt Roelof Jonkers op, die begin dit jaar zijn functie heeft neergelegd.

Van der Meer is aangesteld per 1 mei. “Als bestuurder en toezichthouder in de zorg zie ik dagelijks de complexe vraagstukken die zorgverleners moeten oplossen, situaties waarbij de expertise van CCE van grote waarde is”, laat hij weten in een reactie. “Denk aan ouderen met dementie, jongeren met anorexia, mensen met een verslaving of zelfverwondingsproblematiek. Na meer dan 25 jaar als bestuurder in de zorg zie ik de noodzaak en toegevoegde waarde van CCE meer dan ooit.”

Bente Jorritsma

Met Bente Jorritsma heeft de raad van toezicht van CCE met ingang van 15 mei nog een nieuw gezicht gekregen. Zij volgt Yvonne de Ridder op, die per 31 maart is teruggetreden. Jorritsma is bestuursvoorzitter van het Dutch Institute for Clinical Auditin, een kennisorganisatie die de ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsregistraties organiseert en ondersteunt.