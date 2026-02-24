Bushaltes slecht toegankelijk voor mensen met beperking

Slechts een kwart van de bushaltes is toegankelijk voor zowel slechtzienden als mensen in een rolstoel.

Dit blijkt uit onderzoek van RTV Oost en de andere regionale omroepen.

Binnen de provincie Utrecht zijn de verschillen groot. Amersfoort scoort het best: daar is 92 procent van de gemeentelijke bushaltes volledig toegankelijk voor mensen met een visuele en motorische beperking. Ook Zeist, Utrecht en Rhenen doen het relatief goed, met rond de twee derde van de haltes volledig toegankelijk, aldus RTV Utrecht.

In de regio Rijnmond is slechts 1 op de 4 haltes helemaal toegankelijk voor mensen met een fysieke of visuele beperking, stelt Rijnmond. Van alle 2282 bushaltes in Groningen zijn er 904 geheel toegankelijk. Dat is 39,6 procent. Iets meer zijn zowel voor mensen met een visuele als een motorische beperking niet toegankelijk: 930 (40,8 procent), meldt RTV Noord. Een derde van alle bushaltes in de provincie Noord-Holland is voor mensen met een beperking slecht te bereiken, stelt NH Nieuws.

De regionale omroepen hebben de cijfers van de Halteviewer van ov-organisatie DOVA geanalyseerd. (ANP)