‘Buurlanden hebben geen code zwart-draaiboek voor ic-zorg’

Met het draaiboek dat is opgesteld voor een ‘code zwart’-scenario in de ic-zorg loopt Nederland voor op omringende landen. Dat zeiden diverse experts die betrokken waren bij de totstandkoming van het draaiboek, dinsdag in gesprek met de Tweede Kamer.

Het draaiboek is bedoeld voor een moment waarop de druk door coronapatiënten op de ic’s zo hoog is, dat op basis van niet-medische criteria moet worden bepaald wie er een plekje krijgt.

‘Intergenerationele solidariteit’

Als artsen voor zo’n keuze worden gesteld, wordt er gekeken wie het kortst op de ic zou komen te liggen, en of iemand in de zorg werkt en veelvuldig onbeschermd in contact is geweest met coronapatiënten. Als derde criterium geldt de zogenoemde ‘intergenerationele solidariteit’, waarmee wordt bedoeld hoeveel levensfases iemand al heeft doorlopen. Daarbij wordt gekeken naar leeftijdsgroepen van 20 jaar: 0-20, 20-40, 40-60, enzovoort. Ten slotte, als al deze aspecten zijn doorlopen, kan er nog worden geloot.

Criteria

In de afweging spelen criteria zoals bijvoorbeeld iemands maatschappelijke positie, fysieke en mentale beperkingen, sociale status, en “eigen schuld” geen rol, aldus de experts.

Belang draaiboek

Alle experts benadrukten het belang van het draaiboek, zodat in dit scenario overal in Nederland dezelfde keuzes worden gemaakt. In buurlanden is dat niet het geval. In bijvoorbeeld België kan het per ziekenhuis verschillen hoe een keuze wordt gemaakt, legt voorzitter van artsenfederatie KNMG René Héman uit. “Dat willen we niet hier.”

‘Code zwart’-scenario

Over een mogelijk ‘code zwart’-scenario was vorig jaar veel te doen. Zowel de Tweede Kamer als het kabinet vond het onverteerbaar dat er een selectie zou worden gemaakt op basis van leeftijd. Het kabinet werkte zelf aan een voorstel om dit te verbieden. Uiteindelijk wilde de Kamer het draaiboek van de experts vorige maand toch niet terzijde schuiven, waarna ook de regering inbond.

Leeftijdscohorten

Het kabinet constateert “dat er naast het draagvlak onder de zorgverleners zelf en een aantal ouderenorganisaties, ook een brede steun bestaat voor het gebruik van leeftijdscohorten als selectiecriterium”, schreef minister Tamara van Ark daar over. Die brede “maatschappelijke en politieke steun is voor de standpuntbepaling van het kabinet van essentieel belang”. (ANP)