Buurt als ecosysteem krijgt eerste 40 miljoen euro

‘De buurt als ecosysteem’, een alliantie van vijftien zorgaanbieders in de wijkverpleging, krijgt de eerste 40 miljoen euro aan IZA-geld van zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis. Daarmee kan de coalitie, onder aanvoering van Buurtzorg, aan de slag in twintig buurten.

In september 2023 had de coalitie al groen licht gekregen voor de ‘snelle IZA-toets’. De verwachting was toen dat de definitieve goedkeuring in het najaar van 2023 zou volgen. Het overleg met de betrokken zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ over onder meer KPI’s heeft echter meer tijd in beslag genomen.

Wijkverplegingsalliantie

De wijkverplegingsalliantie – die bestaat uit Buurtzorg, Amstelring, Carint Reggeland, Zorgaccent, Zorgbalans, Careyn, Espria, Sensire, ZZG, Santé, Thebe, De Vierstroom, Zorggroep Meander, Zorgaccent, Zuidzorg – is goed voor ruim de helft van de omzet van de wijkverpleging in Nederland. Een coalitie van onderzoeksinstituten – Vrije Universiteit Amsterdam, Nijenrode Business University, Radboud Universiteit Nijmegen, Harvard Business School – gaat de impact van de interventies onderzoeken.

IZA-geld

Met de zorgverzekeraars is nu overeenstemming over 40 miljoen euro. De aanvraag gaat over 200 miljoen euro en honderd buurten. Als na een half jaar of een jaar blijkt dat de verwachte effecten optreden, komt er weer geld beschikbaar voor nog meer buurten.

Minder professionele wijkverpleging

Een van de belangrijkste verwachte effecten is dat er minder inzet aan professionele wijkverpleging nodig zal zijn. Met de verzekeraars is afgesproken dat er jaarlijks 5 procent minder professionele zorg nodig zal zijn. “Als er in Nederland al een gemiddelde daling is van de inzet van professionele wijkverpleging, dan gaat het om 5 procent extra”, licht Buurtzorg-directeur Jos de Blok toe. “Ik verwacht dat dit geen enkel probleem zal zijn.”

‘De buurt als ecosysteem’

Het transitieplan ‘De buurt als ecosysteem’ bestaat uit vijf pijlers. De eerste is dat zorgverleners alles vanuit een ‘preventieve mindset’ moeten doen.

Integrale eerstelijnszorg

De tweede pijler is ‘integrale eerstelijnszorg’. Dat komt feitelijk neer op herstel van de maatschappelijke gezondheidszorg, waarin huisartsen, wijkverpleging, maatschappelijk werk en andere professionals op buurtniveau intensief samenwerken. De Blok: “De NHG heeft al samenwerkingsprotocollen opgesteld voor samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging. Ik verwacht dat we daarop voortbouwen. Heel praktisch gezien kun je de praktijkondersteuning in de huisartsen invullen met wijkverpleegkundigen.”

Behandeling thuis

De derde pijler is ‘behandeling thuis’. Daarvoor zoekt de alliantie samenwerking met Santeon Thuis, het initiatief van de Santeon-ziekenhuizen voorthuismonitoring.

Informele netwerken

Beter benutten van ‘informele netwerken’ vormt de vierde pijler. Door de samenwerking tussen formele en informele op een andere leest te schoeien, moeten zorgzame buurten ontstaan.

Lerende buurten

Ze moeten ook ‘lerende buurten’ worden, de vijfde pijler. “We willen in buurten een dynamisch proces opstarten, waarin het oplossend vermogen in buurten steeds groter wordt. Die lessen willen we ook kunnen delen met anderen. Het draait allemaal om kennisoverdracht en samenwerking.”

Buurtplannen

De alliantie wil deze vijf thema’s in elke buurt in drie jaar vormgeven. Daarvoor is per buurt 2 miljoen euro beschikbaar. “We gaan zorgprofessionals trainen in anders omgaan met informele netwerken. Dat is op een andere manier omgaan met vragen van burgers, zodat het een preventief effect heeft”, zegt De Blok. “Komende maanden worden de buurtplannen gemaakt. Eind dit jaar verwacht ik dat we praktisch aan de slag gaan. Iedereen zit goed in de wedstrijd. Zowel de verzekeraars als de andere deelnemende partijen.”