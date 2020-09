Buurtdiensten spant kort geding aan tegen Stadskanaal om Wmo

Volgens Buurtdiensten, onderdeel van Buurtzorg Nederland, wentelt Stadskanaal tekorten op de Wmo af op zorgaanbieders. In de nieuwe aanbestedingsronde biedt Stadskanaal hetzelfde tarief als voorheen, terwijl zorgaanbieders door de loonsverhogingen in de Cao VVT aanzienlijk hogere kosten hebben. Stadskanaal biedt 25,80 euro voor huishoudelijke hulp (HH1) en 28,20 voor organisatie van het huishouden (HH2). Volgens Buurtdiensten is dat onder de kostprijs en aanzienlijk lager dan andere gemeenten. Buurtdiensten werkt in ruim tachtig gemeenten. Buurtdiensten, de grootste zorgaanbieder in Stadskanaal, leidt in 2020 al verlies op de uitvoering van de Wmo in Stadskanaal.

Zorgvuldige intake

Volgens Buurtdiensten kan de gemeente beter sturen op inhoud dan enkel op tarieven. Vergeleken met andere gemeenten zijn inwoners van Stadskanaal grootgebruikers in de Wmo, blijkt uit gegevens in het Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. In Stadskanaal is de Wmo deels een algemene voorziening. Dat zet de deur open voor iedereen die meent recht te hebben op huishoudelijke hulp. Met een zorgvuldige selectie vooraf en inzet op zelfredzaamheid zal het beroep op de Wmo afnemen, zeggen Jos de Blok van Buurtzorg en Chantal Holtkamp, directeur Buurtdiensten tegenover Zorgvisie.