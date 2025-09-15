Campagne: Start zoektocht gezondheidsinformatie moet beginnen bij Thuisarts

Thuisarts start met een campagne om te zorgen voor minder verkeerd geïnformeerde patiënten op het spreekuur van artsen. Doel van de campagne is om in de hoofden van mensen een voorkeursplek te krijgen voor Thuisarts als de eerste plek waar je gezondheidsinformatie checkt.

Met de campagne ‘Zoek jezelf niet zieker’ wil Thuisarts mensen bewust maken van het grote verschil tussen wat je online tegenkomt via zoekmachines, AI en social media, en de betrouwbare informatie die je vindt op Thuisarts. De campagne maakt gebruik van online video, social media (zoals Instagram, Facebook en TikTok), radiocommercials en straatposters.

Bekender worden

Hoewel Thuisarts met gemiddeld 200.000 bezoeken per dag de meest gebruikte gezondheidswebsite van Nederland is, willen mensen steeds vaker gezondheidsinformatie halen van platforms als TikTok of via AI. Daarom wil Thuisarts bekender worden als betrouwbare informatiebron. Met de campagne wil Thuisarts in de hoofden van mensen een voorkeursplek krijgen als de eerste plek waar ze gezondheidsinformatie checken – voordat ze gaan googelen of het AI gaan vragen.

Uit een eerder onderzoek van KNMG en NOS blijkt dat informatie 85 procent van de artsen te maken heeft met patiënten die verkeerde informatie vonden over hun gezondheid op internet.

De campagne gaat van start in acht middelgrote steden: Enschede, Zaanstad, Leeuwarden, Tilburg, Zwolle, Apeldoorn, Groningen en Maastricht.

