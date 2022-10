Capaciteitsorgaan: iets meer artsen opleiden

Dat blijkt een deel van het Capaciteitsplan 2024 – 2027, waarover vakblad Medisch Contact publiceert. In 2019 was het advies om 1182 basisartsen te laten instromen, in 2020 werd dat bijgesteld naar 1187. De uitbreiding is nodig om de komende achttien jaar vraag en aanbod van medisch specialisten in evenwicht te houden. In 2040 bedraagt het aantal fte dat nodig is 26.900. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van nu.

De nodige capaciteit verschilt nogal per specialisme. Voor cardiologie, MDL, obstetrie/gynaecologie en heelkunde loopt het aantal opleidingsplaatsen iets omlaag. Kleine stijgingen zijn er bij interne geneeskunde, psychiatrie, kindergeneeskunde en klinische geriatrie. Opvallend is de enorme toename voor spoedeisende geneeskunde: 40 meer opleidingsplaatsen dan in eerdere adviezen. Adviezen voor specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen volgen volgend jaar.