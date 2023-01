Carpe Diem stopt met zorg: verscherpt toezicht opgeheven

Carpe Diem is gestopt met het verlenen van thuiszorg. Daarom heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het verscherpt toezicht op de Rotterdamse thuiszorgaanbieder beëindigd.

Op 11 mei stelde de inspectie Carpe Diem voor een halfjaar onder verscherpt toezicht. “Carpe Diem voldeed aan geen van de normen voor verantwoorde en goede zorg”, aldus de inspectie. Op 22 september bracht de inspectie een tussentijds bezoek aan Carpe Diem. Op dat moment had Carpe Diem geen cliënten meer in zorg. “De bestuurders vertellen het voornemen te hebben om de zorg te stoppen.”

Wkggz

De inspectie stelt nu vast dat Carpe Diem definitief geen zorg meer verleent als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en dat voorlopig ook niet van plan is. Hiermee is het verscherpt toezicht tot een einde gekomen.