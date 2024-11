Cateringreus Albron neemt Hutten over

Albron neemt Hutten over, een branchegenoot in de catering- en hospitalitysector. Albron wil haar positie als marktleider versterken. De overname is goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Hutten en Albron bevatten de volgende merken: Hutten food & design, House of Inclusion, De Verspillingsfabriek, Sign Language Coffee Bar, Smaakchef en LunchMaatjes. Het Hutten Culinair Centrum blijft in zijn huidige vorm bestaan.

Stichting

Albron is met 4500 medewerkers actief in onder andere zorginstellingen. De winst van Albron BV gaat voor de helft naar haar eigenaar, Stichting Albron, en komt ten goede aan sociaal-maatschappelijke projecten rondom eten en drinken. Hutten is met ruim 2400 ‘samenwerkers’ actief binnen onder meer zorgcatering en foodservice.

Directeur Mark Hartmans: “Ik ben ontzettend blij dat we van Bob Hutten het vertrouwen hebben gekregen om zijn prachtige organisatie over te nemen. Hutten blinkt uit in culinair ambacht en creativiteit. En maakt, net zoals Albron, impact in de maatschappij. Twee mooie organisaties komen nu eindelijk samen.”