Catharina zet AI in bij maken kankerbehandelplannen

Dat schrijft het ziekenhuis op haar website. Daarmee komt er een einde aan het handwerk bij het maken van exacte bestralingsplannen en het intekenen van de organen van individuele patiënten op CT-beelden. Vanaf dit voorjaar stapt de afdeling Radiotherapie van het Catherina Ziekenhuis deels over op AI-gegenereerde plannen, en straks met het intekenen van organen. Het scheelt radiotherapeuten en laboranten straks uren werk per patiënt en zorgt voor meer consistentie.

Datasets

OP CT-beelden of MRI-beelden wordt worden de organen heel precies ingetekend. In een flight simulator wordt vervolgens nagebootst hoe men wil bestralen: van welke kant en met welke intensiteit, zodat er zoveel mogelijk straling in de tumor komt en zo weinig mogelijk daar omheen. In de simulator zit een model van de behandeltoestellen plus beelden van de anatomie van de individuele patiënt. Die worden nu nog door een laborant verwerkt in een behandelplan, maar dat valt met AI te automatiseren. Daarvoor worden datasets met honderden patiëntenbehandelplannen ingezet. Het computermodel is deze maand live gegaan. Ook voor het automatisch intekenen van de organen en kliergebieden ligt het model klaar en komt er nu een klinische pilot.