Catharina Ziekenhuis breidt digitale zorg uit met monitoring pacemakers op afstand

Patiënten van het Catharina krijgen een apparaatje mee dat iedere nacht draadloos verbinding maakt met de pacemaker en een samenvatting van de gegevens naar het ziekenhuis stuurt. Die gegevens worden binnen enkele dagen bekeken.

Spoedopnames voorkomen

“Als er iets mis is, zien we dit mogelijk eerder aan de data dan dat de patiënt klachten krijgt. Denk aan hartritmestoornissen of het moment waarop de batterij van de pacemaker echt aan vervanging toe is. Dankzij deze gegevens kunnen we spoedopnames voorkomen en operaties veel beter timen en die vaak ook uitstellen tot het écht nodig is”, aldus Tessa van Houtum, teamleider van de polikliniek Cardiologie en Hartfunctie.

Capaciteit beter benut

De voordelen zijn niet alleen medisch. Door remote care wordt ook de schaarse capaciteit op de polikliniek beter benut. Van Houtum: “We verwachten een forse groei in het aantal patiënten, maar als Catharina Ziekenhuis zullen we nog steeds hetzelfde gebouw en hetzelfde aantal mensen houden. Dankzij remote care kunnen we ons personeel, met name onze technici, slimmer inzetten. Een deel van de controles gebeurt nu digitaal. Daardoor komt er tijd vrij om bijvoorbeeld op de hartkatheterisatiekamers te helpen met implantaties.”

Medtronic ondersteunt het Catharina Ziekenhuis via haar advies- en innovatietak IHS (Integrated Health Solutions).