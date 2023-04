Catharina Ziekenhuis en Anna Ziekenhuis intensiveren samenwerking, geen fusie

De laboratoria, nefrologie en spoedzorg gaan samenwerken. Specialismen die nu al samenwerken -intensive care, zorgpaden voor oncologie, cardiologie, urologie en chirurgie- worden uitgedaagd de samenwerking verder te verstevigen.

Patiënt kiest zelf

Eerder is een fusie onderzocht. Dat is nu niet het geval. De patiënt kiest zelf naar welk ziekenhuis hij of zij in eerste instantie gaat. Zodra de behandeling start kan het betekenen dat een deel van de behandeling plaatsvindt in het andere ziekenhuis.

Bestuursvoorzitter Catharina Ziekenhuis, Nardo van der Meer: “Per jaar gaan we samen met vakgroepen van beide ziekenhuizen in gesprek over wat de volgende stap is in onze samenwerking. Bovendien biedt onze samenwerking ook ruimte om gezamenlijk medisch specialisten aan te trekken of gespecialiseerde verpleegkundigen op te leiden, binden en boeien. Deze samenwerking sluit aan bij de regiovisie, zoals omschreven in het Integraal Zorgakkoord. ”