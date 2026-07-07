Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Catharina Ziekenhuis stopt met tatoeëren bij bestraling

,

Wie radiotherapie krijgt, moet bij iedere bestraling bijna exact hetzelfde liggen. Daarom zetten ziekenhuizen vaak kleine tatoeagepuntjes of lijnen op de huid. Die helpen om patiënten steeds opnieuw goed te positioneren. Omdat veel patiënten het tattoopuntje als een vervelende herinnering ervaren, werkt het Catharina Ziekenhuis nu vaak met een andere methode

Voor veel patiënten met kanker voelt een tattoopuntje als meer dan een prikje: pijnlijk, blijvend en een ongewenste herinnering aan ziekte voor de rest van je leven. In het Catharina Ziekenhuis kan bestraling nu vaak anders, zonder gebruik te hoeven maken van een duur apparaat. Het Catharina Kanker Instituut ontwikkelde hiervoor een eigen werkwijze met bestaande apparatuur.

Zwitserse methode

Radiotherapeutisch laborant Joline Mutsaers had in een Zwitsers ziekenhuis waar ze eerder werkte – Kantonsspital Graubünden in Chur – gezien dat patiënten ook zonder die extra technologie goed gepositioneerd konden worden. “Daar gebruikten ze vaste punten van het lichaam, laserlijnen en daarna een controlescan”, vertelt ze. “Toen dacht ik: als dit werkt, moeten wij onderzoeken of het hier ook kan.” Samen met collega Melissa Verdonk werkte zij die aanpak stap voor stap uit. Patiënten worden nu met kussens en andere hulpmiddelen zo neergelegd dat ze stabiel liggen. Daarna gebruikt het team herkenbare punten van het lichaam, zoals het bekken, het borstbeen of de navel, om iemand goed te positioneren. Vlak voor de bestraling volgt altijd een scan. Daarmee controleren de laboranten of de patiënt exact ligt zoals bedoeld. Zo nodig schuiven zij de tafel nog een paar millimeter bij.

Inmiddels kan ongeveer 90 procent van de patiënten op deze manier zonder markeringen worden bestraald. Dat is volgens Mutsaers winst op meerdere fronten. “Het belangrijkste is dat het voor veel mensen prettiger is. Je haalt een prikje weg, je haalt zichtbare sporen weg en je houdt wel dezelfde nauwkeurigheid.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

20:56 Rechter verbiedt lagere vergoeding voor oproepdiensten Deventer Ziekenhuis
9:03 Catharina Ziekenhuis stopt met tatoeëren bij bestraling
6 jul 2026 Catharina Ziekenhuis doet fors meer ingrepen maag- en slokdarmkanker
6 jul 2026 Bernhoven moet meer patiënten trekken van CZ en VGZ
3 jul 2026 Hermans wil wachten op sector voor plannen IC-sector

Reader Interactions

Reacties