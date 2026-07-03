Hermans wil wachten op sector voor plannen ic-sector

De VVD-minister juicht het toe dat meerdere organisaties binnen de ic-zorg willen onderzoeken hoe het beter ingericht kan worden voor de toekomst en voor noodsituaties. In een brief schrijven die organisaties dat een wettelijk minimum van 1150 bedden daar niet aan meehelpt.
Eind 2026 met plan
Zij komen eind 2026 met hun plan. “Wij vragen u om het eerder uitgesproken vertrouwen in de veldpartijen te blijven bevestigen en de ruimte te bieden om dit traject zorgvuldig tot afronding te brengen.”
Hermans sluit in haar brief aan bij de brief uit de zorgsector. Zij wil die plannen afwachten voor ze zelf beslissingen neemt. (ANP)