Hermans wil wachten op sector voor plannen ic-sector

Het verhogen van het aantal bruikbare bedden op de intensive cares in Nederland naar 1150 is volgens Hermans niet de enige of beste oplossing voor noodsituaties. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze er wel naar kijkt, vanwege een aangenomen motie, maar ook dat ze uit het zorgveld hoort dat het verhogen niet de juiste oplossing is. Momenteel is er een ic-capaciteit van 850 tot 900 bedden.

De VVD-minister juicht het toe dat meerdere organisaties binnen de ic-zorg willen onderzoeken hoe het beter ingericht kan worden voor de toekomst en voor noodsituaties. In een brief schrijven die organisaties dat een wettelijk minimum van 1150 bedden daar niet aan meehelpt.

Eind 2026 met plan

Zij komen eind 2026 met hun plan. “Wij vragen u om het eerder uitgesproken vertrouwen in de veldpartijen te blijven bevestigen en de ruimte te bieden om dit traject zorgvuldig tot afronding te brengen.”

Hermans sluit in haar brief aan bij de brief uit de zorgsector. Zij wil die plannen afwachten voor ze zelf beslissingen neemt. (ANP)