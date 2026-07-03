Gemeenteraad onaangenaam verrast door sluiting VUmc

Hans van Goudoever, voorzitter van het Amsterdam UMC, heeft in januari de gemeenteraad van Amsterdam gerustgesteld: het VUmc gaat echt niet sluiten. Nog geen half jaar later blijkt dat alle zorg uit het VUmc gaat verdwijnen. Raadsleden zijn boos.

Hans van Goudoever. Foto: Paul Tolenaar

Het bericht dat het VUmc gaat sluiten voor patiëntenzorg en dat het OLVG de spoedzorg, IC en verloskunde naar locatie West verplaatst, is bij de Amsterdamse gemeenteraad niet goed gevallen.

Toen Follow the Money op 4 december 2025 dit plan bekendmaakte, riep dat al direct vragen op. Wethouder Alexander Scholtes (D66) wilde de raad op 12 december gerust stellen: “Dit is een extreem scenario. Er is nog helemaal geen besluit genomen. Ik vind dit scenario niet logisch.” De wethouder verzekerde de raad dat hij regelmatig overlegde met de zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders.

Technische briefing

Om beter geïnformeerd te worden over de toekomst van de ziekenhuiszorg in de hoofdstad kreeg de gemeenteraad op 28 januari dit jaar een besloten technische briefing van de bestuurders van de vier Amsterdamse ziekenhuizen.

“Tijdens die briefing beweerde Hans van Goudoever dat het verhaal van Follow the Money niet aan de orde was”, vertelt Igor Runderkamp, destijds raadlid voor PvdA en aanwezig bij die technische briefing. Net als in de reactie op het Follow the Money-artikel zelf, focuste Van Goudoever tegenover de gemeenteraad de boodschap dat de journalist niet goed geïnformeerd was en onwaarheden verkondigde.

Idioot

Runderkamp is niet te spreken over het feit dat het Amsterdam UMC nu wel degelijk de patiëntenzorg naar Amsterdam Zuidoost gaat verhuizen, per 2040. “Het is toch idioot dat je nog geen zes maanden later precies het besluit neemt, dat je tegenover ons zo hard ontkent?!”

Boos

Ook Jim Haijen, toen raadslid voor de SP en nu fractiemedewerker, is boos. “Toen het AMC en het VUmc gingen fuseren maakten wij ons zorgen over de sluiting van de spoedpost van het VUmc. Toen zeiden ze ook: dat gaat niet gebeuren. Is wel gebeurd. En nu doen ze precies hetzelfde.”

Vragen

Pelin Zenginoglu, die nu namens PRO in de Amsterdamse gemeenteraad zit, heeft de wethouder dan ook gelijk vragen gesteld over de sluiting van het VUmc. Normaliter reageert de wethouder binnen vier weken op schriftelijke vragen, maar door het reces komt het antwoord hoogstwaarschijnlijk eind augustus. “Op papier is concentratie van zorg efficiënt, maar voor een oudere die slecht ter been is of een hoogzwangere vrouw betekent het ineens veel verder reizen. Niet elke Amsterdammer heeft geld voor een taxi, maar wel elke Amsterdammer heeft recht op toegankelijke zorg.”

Jammer

Dorle Kok, raadslid voor de VVD, ziet in waarom het ziekenhuis wil concentreren, maar wil waken voor de toegankelijkheid van de zorg. “Als VVD willen we graag helpen om het academische ziekenhuis naar een hoger plan te tillen. Daarvoor moeten zij ruimte hebben voor onderwijs en onderzoek. Maar we moeten wel uitkijken dat de toegankelijkheid van zorg gewaarborgd blijft. En je wil niet dat er door het verdwijnen van bedden ook specialismen verdwijnen.” Dat de raad eerst a te horen kreeg en daarna b, noemt Kok ‘jammer’. “Je wil een goede samenwerking, en daar ga ik ook verder vanuit in de toekomst.”

Wethouder op de hoogte

Wethouder Scholtes zegt tegen Skipr: “Het gaat om een voorgenomen besluit van het Amsterdam UMC. Definitieve besluitvorming volgt na de zomer. De gemeente is de afgelopen periode in bestuurlijke overleggen wel op hoofdlijnen geïnformeerd over dit traject. De gemeente vindt het belangrijk dat Amsterdammers ook in de toekomst kunnen rekenen op toegankelijke, bereikbare en kwalitatief goede ziekenhuiszorg. Daarom volgen we dit proces nauwgezet en blijven we hierover in gesprek met Amsterdam UMC en andere betrokken partijen.”

Amsterdam UMC

Amsterdam UMC zelf benadrukt dat VUmc niet gaat sluiten. “De patiëntenzorg wordt geconcentreerd op locatie AMC terwijl onderzoek, onderwijs en opleiden en valorisatie (onze andere kerntaken) op beide locaties zullen blijven. Ook een deel van de poliklinische beeldvorming blijft plaatsvinden in het Imaging Center op locatie VUmc.”

Van Goudoever gaf geen reactie op de manier waarop hij de gemeenteraad heeft voorgelicht en de indruk die hij bij hen heeft achtergelaten.