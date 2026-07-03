Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

SKB Winterswijk start in samenwerking met MST met laagcomplexe vaatingrepen

,

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk start in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente (MST) met het uitvoeren van laagcomplexe vaatinterventies. Patiënten uit de Achterhoek met relatief eenvoudige vaatproblemen aan de benen hoeven hiervoor niet langer standaard naar Enschede af te reizen. Het streekziekenhuis verwacht op jaarbasis ongeveer honderd patiënten te kunnen behandelen.

Het gaat om duidelijk afgebakende, endovasculaire behandelingen aan de benen die plaatsvinden zonder narcose. De ingrepen worden in de angiokamer van het SKB uitgevoerd onder toezicht van de MST-vaatchirurgen Theo Menting en Robbert Meerwaldt. Voor zwaardere en complexere vaatoperaties blijven patiënten uit de regio wel aangewezen op de gespecialiseerde hoofdlocatie van het MST in Enschede.

Regionale spreiding

Door de laagcomplexe zorg gedeeltelijk te verplaatsen naar Winterswijk, willen beide ziekenhuizen de regionale zorgcapaciteit efficiënter benutten. Het ontlast de faciliteiten in Enschede en verkort tegelijkertijd de reistijd voor patiënten uit de Achterhoek aanzienlijk.

Volgens vaatchirurg Menting levert de nauwere samenwerking direct voordeel op: “Door deze interventies ook in Winterswijk uit te voeren, kunnen we patiënten sneller en dichter bij huis helpen. Het is prettig dat we onze expertise zo breder in de regio kunnen inzetten.”

Naast de winst voor de patiënt zorgt de verschuiving ook voor een betere benutting van de bestaande faciliteiten in Winterswijk. Volgens radiodiagnostisch laborant Els van Gaalen is de bestaande angiokamer uitermate geschikt voor de ingrepen en wordt deze nu slimmer ingezet. “Het is fijn dat we patiënten nu ook hier kunnen helpen”, aldus Van Gaalen. “We halen er samen het beste uit, wat deze ontwikkeling ook heel waardevol maakt voor ons eigen werkplezier.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:44 Hermans wil wachten op sector voor plannen ic-sector
16:36 Gemeenteraad onaangenaam verrast door sluiting VUmc
14:54 Beatrixziekenhuis schrapt acute CVA-zorg in avond, nacht en weekend
9:12 SKB Winterswijk start in samenwerking met MST met laagcomplexe vaatingrepen
2 jul 2026 Onderzoek: meer euthanasiemeldingen. Artsen ervaren meer druk

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties