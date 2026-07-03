SKB Winterswijk start in samenwerking met MST met laagcomplexe vaatingrepen

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk start in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente (MST) met het uitvoeren van laagcomplexe vaatinterventies. Patiënten uit de Achterhoek met relatief eenvoudige vaatproblemen aan de benen hoeven hiervoor niet langer standaard naar Enschede af te reizen. Het streekziekenhuis verwacht op jaarbasis ongeveer honderd patiënten te kunnen behandelen.

Het gaat om duidelijk afgebakende, endovasculaire behandelingen aan de benen die plaatsvinden zonder narcose. De ingrepen worden in de angiokamer van het SKB uitgevoerd onder toezicht van de MST-vaatchirurgen Theo Menting en Robbert Meerwaldt. Voor zwaardere en complexere vaatoperaties blijven patiënten uit de regio wel aangewezen op de gespecialiseerde hoofdlocatie van het MST in Enschede.

Regionale spreiding

Door de laagcomplexe zorg gedeeltelijk te verplaatsen naar Winterswijk, willen beide ziekenhuizen de regionale zorgcapaciteit efficiënter benutten. Het ontlast de faciliteiten in Enschede en verkort tegelijkertijd de reistijd voor patiënten uit de Achterhoek aanzienlijk.

Volgens vaatchirurg Menting levert de nauwere samenwerking direct voordeel op: “Door deze interventies ook in Winterswijk uit te voeren, kunnen we patiënten sneller en dichter bij huis helpen. Het is prettig dat we onze expertise zo breder in de regio kunnen inzetten.”

Naast de winst voor de patiënt zorgt de verschuiving ook voor een betere benutting van de bestaande faciliteiten in Winterswijk. Volgens radiodiagnostisch laborant Els van Gaalen is de bestaande angiokamer uitermate geschikt voor de ingrepen en wordt deze nu slimmer ingezet. “Het is fijn dat we patiënten nu ook hier kunnen helpen”, aldus Van Gaalen. “We halen er samen het beste uit, wat deze ontwikkeling ook heel waardevol maakt voor ons eigen werkplezier.”