Gynaecoloog in Leyenburg maakte vrouwen zwanger met eigen sperma

Een gynaecoloog van het voormalige ziekenhuis Leyenburg in Den Haag heeft zijn eigen sperma gebruikt om vrouwen zwanger te maken. Daaruit werden zeker twee kinderen geboren. Wat de arts Ed Goormans heeft gedaan is onacceptabel, zegt het HagaZiekenhuis, de opvolger van het Leyenburg.

De man voerde tussen de jaren 70 en halverwege de jaren 80 kunstmatige inseminaties uit met gedoneerd sperma. In die periode gingen er al geruchten dat hij zijn eigen zaad daarvoor gebruikte, maar een externe commissie heeft dat toen niet aangetoond.

Biologische vader

In 2017 stapten oud-collega’s van Goormans naar het ziekenhuis met nieuwe klachten. Hij stond zijn DNA af, maar wilde dat alleen doen als niet herleidbaar was dat het om hem ging. Door het onderzoek bleek in 2022 dat hij de biologische vader van ten minste twee kinderen was. Die kregen alleen wat algemene informatie over hem. Vanwege de afspraken met Goormans kregen ze niet te horen om wie het ging.

Overleden

Goormans is inmiddels overleden. In overleg met zijn nabestaanden hebben zijn donorkinderen nu alsnog gehoord dat hij hun biologische vader is. “Voor het HagaZiekenhuis werd het steeds duidelijker dat de bestaande afspraken met Goormans niet opwegen tegen het recht om te weten van wie je afstamt”, laat het ziekenhuis weten.

Eerder bleken ook andere gynaecologen van diverse instellingen door het hele land hun eigen zaad te hebben gebruikt bij kunstmatige inseminatie.

HagaZiekenhuis

Het HagaZiekenhuis heeft de zaak gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast moet een onafhankelijke commissie intern onderzoek gaan doen. Die staat onder leiding van Didi Braat, emeritus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in Nijmegen. Zij deed eerder zulk onderzoek bij andere instellingen.

Eerder bleken ook andere gynaecologen van diverse instellingen door het hele land hun eigen zaad te hebben gebruikt bij kunstmatige inseminatie. Zo verwekte Jan Karbaat meer dan honderd kinderen met zijn eigen sperma bij Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht. Dokter Jan Wildschut van het voormalige Sophia Ziekenhuis in Zwolle is de biologische vader van minstens 47 kinderen. Ook in Leiderdorp, Arnhem, Den Bosch en Elsendorp hebben artsen vroeger hun eigen sperma gebruikt om vrouwen zwanger te maken.(ANP)