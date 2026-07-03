Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Beatrixziekenhuis schrapt acute CVA-zorg in avond, nacht en weekend

,

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem stopt met de opvang van patiënten met een acute beroerte (CVA) tijdens de avond-, nacht- en weekenduren wegens personeelstekort.

Patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding worden vanaf nu buiten kantoortijden door ambulanceteams direct naar omliggende ziekenhuizen gebracht of doorverwezen. Voor alle overige spoedpatiënten, inclusief andere neurologische spoedgevallen, blijft de spoedeisende hulp (SEH) in Gorinchem wel gewoon dag en nacht geopend.

Personeelstekort

De wijziging geldt doordeweeks tussen 17:00 en 08:30 uur en gedurende het gehele weekend van vrijdagavond tot maandagochtend. Aanleiding voor de maatregel is een aanhoudend personeelstekort.

Na het eerdere vertrek van een neuroloog, waardoor de CVA-zorg in de nachten al werd gestaakt, verlaat nu opnieuw een specialist het ziekenhuis. Door de landelijke krapte aan neurologen blijkt het niet mogelijk om het team op korte termijn weer op sterkte te brengen om 24/7 roosters te blijven draaien.

Neuroloog Madelon Dane noemt het besluit pijnlijk, maar onvermijdelijk om de continuïteit van de overige regionale zorg te waarborgen. Volgens het Beatrixziekenhuis komt de patiëntveiligheid niet in het geding. De landelijke norm schrijft voor dat spoedpatiënten binnen 45 minuten per ambulance op een SEH moeten zijn; omliggende ziekenhuizen zijn ruimschoots binnen deze tijdlimiet bereikbaar. Met die ziekenhuizen zijn bovendien stevige samenwerkingsafspraken gemaakt om de extra capaciteit op te vangen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:44 Hermans wil wachten op sector voor plannen ic-sector
16:36 Gemeenteraad onaangenaam verrast door sluiting VUmc
14:54 Beatrixziekenhuis schrapt acute CVA-zorg in avond, nacht en weekend
9:12 SKB Winterswijk start in samenwerking met MST met laagcomplexe vaatingrepen
2 jul 2026 Onderzoek: meer euthanasiemeldingen. Artsen ervaren meer druk

Reader Interactions

Reacties