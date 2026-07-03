Beatrixziekenhuis schrapt acute CVA-zorg in avond, nacht en weekend

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem stopt met de opvang van patiënten met een acute beroerte (CVA) tijdens de avond-, nacht- en weekenduren wegens personeelstekort.

Patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding worden vanaf nu buiten kantoortijden door ambulanceteams direct naar omliggende ziekenhuizen gebracht of doorverwezen. Voor alle overige spoedpatiënten, inclusief andere neurologische spoedgevallen, blijft de spoedeisende hulp (SEH) in Gorinchem wel gewoon dag en nacht geopend.

Personeelstekort

De wijziging geldt doordeweeks tussen 17:00 en 08:30 uur en gedurende het gehele weekend van vrijdagavond tot maandagochtend. Aanleiding voor de maatregel is een aanhoudend personeelstekort.

Na het eerdere vertrek van een neuroloog, waardoor de CVA-zorg in de nachten al werd gestaakt, verlaat nu opnieuw een specialist het ziekenhuis. Door de landelijke krapte aan neurologen blijkt het niet mogelijk om het team op korte termijn weer op sterkte te brengen om 24/7 roosters te blijven draaien.

Neuroloog Madelon Dane noemt het besluit pijnlijk, maar onvermijdelijk om de continuïteit van de overige regionale zorg te waarborgen. Volgens het Beatrixziekenhuis komt de patiëntveiligheid niet in het geding. De landelijke norm schrijft voor dat spoedpatiënten binnen 45 minuten per ambulance op een SEH moeten zijn; omliggende ziekenhuizen zijn ruimschoots binnen deze tijdlimiet bereikbaar. Met die ziekenhuizen zijn bovendien stevige samenwerkingsafspraken gemaakt om de extra capaciteit op te vangen.