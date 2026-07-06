Bernhoven moet meer patiënten trekken van CZ en VGZ

Ziekenhuis Bernhoven moet meer patiënten trekken om uit de financiële problemen te komen. Dat melden zorgverzekeraars CZ en VGZ in het AD.

Het ziekenhuis Bernhoven loopt patiënten mis, omdat ze uitwijken naar andere ziekenhuizen. De reden is dat patiënten in Bernhoven te lang moeten wachten. CZ weet niet om hoeveel patiënten dit gaat.

CZ en VGZ: Bernhoven is onmisbaar

De zorgverzekeraars van CZ en VGZ zitten elke twee weken aan tafel met Bernhoven “Er is geen ziekenhuis in Nederland waarmee we zoveel om de tafel zitten”, zegt Wouter van Maarseveen van VGZ in het AD. “Wij willen ook dat Bernhoven blijft, het ziekenhuis is onmisbaar voor de regio.”

Een CZ-woordvoerder voegt daar tegen Skipr aan toen: “We zien dat passende zorg werkt, dus daar moet Bernhoven zeker mee doorgaan. Van ons als zorgverzekeraars vraagt dat om een andere manier van financieren. Van Bernhoven vraagt dat om aanpassingen in de bedrijfsvoering. Het aantrekken van meer patiënten is daar maar een onderdeel van. We vinden dat Bernhoven de patiënten in hun werkgebied goed moet bedienen, zodat ze niet hoeven uit te wijken door lange wachttijden.”

Miljoenentekort Bernhoven

Bernhoven staat onder druk van zorgverzekeraars en banken vanwege financiële problemen. Er zou een tekort zijn van miljoenen euro’s. CZ en VGZ hebben met Bernhoven afgesproken dat dat het ziekenhuis in 2029 resultaten moet behalen. Halverwege 2027 wordt er gekeken of Bernhoven op koers ligt.

Menzis: nog geen contract

CZ en VGZ verwachten ook dat andere zorgverzekeraars vergelijkbare afspraken maken met Bernhoven als zij hebben gedaan rond de financiering van passende zorg. Menzis, Zilveren Kruis en ASR hebben dat nog niet gedaan. Met Menzis is er zelfs helemaal geen vooruitzicht op een contract.

Bernhoven laat weten zich niet te herkennen in de berichtgeving op het AD. “Er is niets acuuts aan de hand. We zijn gewoon in onderhandeling met zorgverzekeraars.”