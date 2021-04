CBG: vrouwen wel voldoende vertegenwoordigd in medicijnenonderzoek

Vrouwen zijn voldoende vertegenwoordigd in medicijnenonderzoek, zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De medicijnenautoriteit analyseerde de vertegenwoordiging van vrouwen in onderzoeksdossiers van 22 verschillende medicijnen, allen goedgekeurd tussen 2011 en 2015. Bij sommige medicijnen was het aantal onderzochte vrouwen in verhouding wel lager dan in de bevolking, maar waren zij naar wetenschappelijke maatstaven alsnog voldoende vertegenwoordigd om conclusies te trekken over de werkzaamheid en veiligheid bij vrouwen.